Messerattacke an Restaurant: Mann greift Duo an! Tat hat Vorgeschichte

Frankfurt am Main - Erschreckender Zwischenfall an einem Restaurant im Frankfurter Ostend! Ein Mann (33) hat zwei Mitarbeiter (28, 41) eines Supermarktes mit einem Messer angegriffen. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet.

Eine Fahndung der Frankfurter Polizei nach dem Verdächtigen (33) und seinem noch unbekannten Begleiter blieb bislang ohne Erfolg. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, war es am Donnerstag gegen 20.15 Uhr im Bereich des äußeren Teils des Restaurants auf der Hanauer Landstraße zu der brutalen Attacke gekommen.

Diese hatte am Nachmittag eine Vorgeschichte.

Laut den Beamten war der 33-Jährige den Opfern im Laufe des Tages als mutmaßlicher Ladendieb in einem Supermarkt in der Ferdinand-Happ-Straße aufgefallen. Die Angestellten hatten daraufhin die Polizei gerufen, eine Anzeige wurde aufgenommen.

Der Verdächtige, der sich in Begleitung einer noch unbekannten Person befand, erkannte die beiden Mitarbeiter am Abend offenbar wieder und ging diese zunächst verbal an. Im weiteren Verlauf soll er das Messer gezogen und Stichbewegungen in direkte Richtung des 41-Jährigen ausgeführt haben.

Der Supermarktmitarbeiter konnte den Angriff den Angaben zufolge mithilfe eines Stuhls abwehren, den Angreifer schließlich in die Flucht schlagen. Die unübersichtliche Situation soll der unbekannte Begleiter des 33-Jährigen zudem genutzt haben, um das auf einem Tisch liegende Mobiltelefon des jüngeren der beiden Angestellten zu entwenden.