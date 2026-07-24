Messerattacke an Restaurant: Mann greift Duo an! Tat hat Vorgeschichte
Frankfurt am Main - Erschreckender Zwischenfall an einem Restaurant im Frankfurter Ostend! Ein Mann (33) hat zwei Mitarbeiter (28, 41) eines Supermarktes mit einem Messer angegriffen. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet.
Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, war es am Donnerstag gegen 20.15 Uhr im Bereich des äußeren Teils des Restaurants auf der Hanauer Landstraße zu der brutalen Attacke gekommen.
Diese hatte am Nachmittag eine Vorgeschichte.
Laut den Beamten war der 33-Jährige den Opfern im Laufe des Tages als mutmaßlicher Ladendieb in einem Supermarkt in der Ferdinand-Happ-Straße aufgefallen. Die Angestellten hatten daraufhin die Polizei gerufen, eine Anzeige wurde aufgenommen.
Der Verdächtige, der sich in Begleitung einer noch unbekannten Person befand, erkannte die beiden Mitarbeiter am Abend offenbar wieder und ging diese zunächst verbal an. Im weiteren Verlauf soll er das Messer gezogen und Stichbewegungen in direkte Richtung des 41-Jährigen ausgeführt haben.
Der Supermarktmitarbeiter konnte den Angriff den Angaben zufolge mithilfe eines Stuhls abwehren, den Angreifer schließlich in die Flucht schlagen. Die unübersichtliche Situation soll der unbekannte Begleiter des 33-Jährigen zudem genutzt haben, um das auf einem Tisch liegende Mobiltelefon des jüngeren der beiden Angestellten zu entwenden.
Angriff auf zwei Supermarktmitarbeiter im Frankfurter Ostend: Polizei fahndet und sucht Zeugen
Der 28-Jährige nahm sofort die Verfolgung in Richtung Danziger Platz auf und konnte sein Handy dank der Tatsache, dass sich der Flüchtende dieses entledigte, selbst wieder an sich nehmen.
Der 41-Jährige hatte großes Glück im Unglück und erlitt bei der Attacke lediglich leichte Verletzungen.
Eine Fahndung führte nicht zur Festnahme des bekannten 33-Jährigen oder seines Begleiters, dessen Identität auch Teil der Ermittlungen ist.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
- circa 25 bis 30 Jahre alt
- schwarze Haare
- Dreitagebart
- trug schwarzes T-Shirt, schwarze Jogginghose und dunkle Kappe
Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den flüchtigen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06975510561 bei den Beamten oder natürlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa