Hassattacke an Konstablerwache: Queere Person beleidigt und geschlagen

Frankfurt am Main - Erschreckender Vorfall im Bereich der C-Ebene der Konstablerwache in Frankfurt : Eine der queeren Community angehörige Person (26) ist beleidigt und geschlagen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Frankfurt. (Symbolfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Wie die Beamten am Montag mitteilten, soll der Täter gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen auf die queere Person aufmerksam geworden sein und diese danach zunächst verbal attackiert haben.

Während des Übergriffs wurde das Opfer von dem Fremden auch unterhalb des Ohres geschlagen.

Anschließend trat der Mann den Angaben zufolge die Flucht in unbekannte Richtung an. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: