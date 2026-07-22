70-Jährige sticht am Eisernen Steg auf Ex-Partnerin ihres Sohnes ein

Frankfurt am Main - Bei einem Messerangriff am Eisernen Steg am Sonntagnachmittag in Frankfurt ist eine 37-jährige Frau verletzt worden. Tatverdächtig ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Mutter des früheren Partners der Frau.

Die Tat hatte sich am Eisernen Steg ereignet. Hier stach die 70-Jährige auf die andere Frau ein, nachdem sie diese bereits in der Frankfurter Innenstadt verfolgt hatte. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Demnach soll die 70-Jährige ihr Opfer zuvor bereits in der Innenstadt verfolgt haben. Schließlich habe die deutsche Staatsangehörige die 37-Jährige an den Haaren gezogen und mit einem Messer angegriffen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer erlitt demnach oberflächliche Schnittverletzungen im Hals- und Gesichtsbereich.

Dem Begleiter des Opfers gelang es den Angaben zufolge gemeinsam mit einem anderen Mann, die Tatverdächtige von der 37-Jährigen zu trennen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Polizisten nahmen die Angreiferin widerstandslos fest, sie befindet sich den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Gleiches gilt laut Staatsanwaltschaft für ihren 47 Jahre alten, ebenfalls deutschen Sohn, der die Tat mit vorbereitet und koordiniert habe. Gegen beide hatte die 37-Jährige zuvor bereits gerichtliche Kontakt- und Annäherungsverbote erwirkt.