Knochenbruch! Mann beißt am Flughafen einen Polizeibeamten
Frankfurt am Main - Erschreckender Zwischenfall am Frankfurter Flughafen! Ein 36 Jahre alter Mann hat Bundespolizisten beleidigt und angegriffen. Reisende hatten zuvor die Beamten alarmiert.
Laut Angaben der Polizei vom Montag wurde die Zentrale am Sonntag von Passanten über zwei verhaltensauffällige Männer im Terminal informiert.
Die Bundespolizei rückte sofort aus und konnte beide vor Ort antreffen. Einer der Männer verhielt sich demnach sofort unkooperativ und weigerte sich unter anderem vehement, sich auszuweisen.
Er beleidigte die Einsatzkräfte, warf anschließend seine Identitätskarte in Richtung der Beamten.
Der Bulgare drohte mehrfach damit, im Besitz gefährlicher Gegenstände zu sein und außerdem Gewalt gegenüber den Polizisten anzuwenden.
Im weiteren Verlauf der Identitätsfeststellung leistete er kontinuierlich heftigen Widerstand.
Ermittlungsverfahren gegen Mann eingeleitet
Der 36-Jährige schlug, trat und spuckte nach den Polizisten. Diese hatten keine andere Wahl, fesselten ihn und brachten ihn zur Dienststelle. Auch auf der Wache beleidigte und bedrohte der polizeibekannte Mann bei der Durchsuchung die Beamten.
Einem Polizisten biss er in den Finger, der Beamte zog sich dabei einen Knochenbruch zu. Gegen den Bulgaren wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Widerstandes gegen die Vollstreckungsbeamten eingeleitet.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa