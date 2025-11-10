Knochenbruch! Mann beißt am Flughafen einen Polizeibeamten

Frankfurt am Main - Erschreckender Zwischenfall am Frankfurter Flughafen! Ein 36 Jahre alter Mann hat Bundespolizisten beleidigt und angegriffen. Reisende hatten zuvor die Beamten alarmiert.

Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Montag wurde die Zentrale am Sonntag von Passanten über zwei verhaltensauffällige Männer im Terminal informiert.

Die Bundespolizei rückte sofort aus und konnte beide vor Ort antreffen. Einer der Männer verhielt sich demnach sofort unkooperativ und weigerte sich unter anderem vehement, sich auszuweisen.

Er beleidigte die Einsatzkräfte, warf anschließend seine Identitätskarte in Richtung der Beamten.

Der Bulgare drohte mehrfach damit, im Besitz gefährlicher Gegenstände zu sein und außerdem Gewalt gegenüber den Polizisten anzuwenden.

Im weiteren Verlauf der Identitätsfeststellung leistete er kontinuierlich heftigen Widerstand.