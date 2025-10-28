Sexueller Übergriff am Schwanheimer Ufer: 54-Jährige von Mann zu Boden gerissen

Frankfurt am Main - Was eine Frau am Schwanheimer Ufer im Frankfurter Stadtteil Niederrad vor wenigen Tagen erlebt hat, ist erschreckend. Die 54-Jährige wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie die Beamten am Dienstagmittag mitteilten, war die Frau am 20. Oktober gegen 21.05 Uhr auf dem Gehweg am Schwanheimer Ufer unterwegs, als ihr auf diesem ein unbekannter Mann entgegenkam.

Völlig aus dem Nichts riss der Fremde die arglose 54-Jährige zu Boden, es kam zu einem Gerangel.

Die Frau wurde vom Angreifer am Gesäß angefasst, außerdem versuchte dieser, sein Opfer zu küssen.

Aufgrund erheblicher Gegenwehr ließ der Mann von ihr ab und flüchtete danach zu Fuß über den Fußgängerweg in Richtung Staustufe Griesheim.

Er konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: