Sexueller Übergriff am Schwanheimer Ufer: 54-Jährige von Mann zu Boden gerissen
Frankfurt am Main - Was eine Frau am Schwanheimer Ufer im Frankfurter Stadtteil Niederrad vor wenigen Tagen erlebt hat, ist erschreckend. Die 54-Jährige wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
Wie die Beamten am Dienstagmittag mitteilten, war die Frau am 20. Oktober gegen 21.05 Uhr auf dem Gehweg am Schwanheimer Ufer unterwegs, als ihr auf diesem ein unbekannter Mann entgegenkam.
Völlig aus dem Nichts riss der Fremde die arglose 54-Jährige zu Boden, es kam zu einem Gerangel.
Die Frau wurde vom Angreifer am Gesäß angefasst, außerdem versuchte dieser, sein Opfer zu küssen.
Aufgrund erheblicher Gegenwehr ließ der Mann von ihr ab und flüchtete danach zu Fuß über den Fußgängerweg in Richtung Staustufe Griesheim.
Er konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht.
Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:
- männlich
- circa 18 bis 20 Jahre alt
- 1,65 bis 1,70 Meter groß
- zierliche Statur
- helle Hautfarbe
- braune Augen
- kurze braune Haare
dünner Oberlippenbart, Drei-Tage-Kinnbart
- trug grauen Kapuzenpullover, helle Hose und weiße Schuhe
Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten oder zur Tat selbst geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06975551399 oder mit jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa