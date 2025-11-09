Frage nach Zigarette läuft völlig aus Ruder: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Frankfurt am Main - Körperliche Auseinandersetzung auf der Zeil in der Nacht zu Sonntag.

Wie die Polizei mitteilte, sprach ein 21 Jahre alter Mann gegen 3.45 Uhr die Begleiterin einer 26-Jährigen an, um nach einer Zigarette zu fragen.

Als diese die Frage verneinte, spuckte er in Richtung der Begleiterin. Daraufhin kam es laut den Beamten zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen der 26-Jährigen und dem Mann, die auch körperlich wurde.

Die 26-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht.

Angerückte Polizisten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen und in die Dienststelle bringen.