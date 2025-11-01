Reizgas mitten in Frankfurter Club versprüht! Polizei ermittelt, Zeugen dringend gesucht

Frankfurt am Main - Es sollte ein ausgelassener Abend in einem Club im Frankfurter Stadtteil Seckbach werden, für mehrere Gäste nahm dieser in der Nacht auf Freitag laut Polizei allerdings eine wenig erfreuliche Wendung.

Die Polizei konnte eine Tierabwehrspray-Kartusche sicherstellen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Den Beamten zufolge versprühten bislang noch unbekannte Personen in dem Gebäude Reizgas.

Die Folge: Gegen 1 Uhr nachts klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen. Alarmierte Einsatzkräfte fanden kurz darauf eine Kartusche eines Tierabwehrsprays und stellten sie sicher.

Der ebenfalls angerückte Rettungsdienst musste zwar nicht zum Einsatz kommen, ermittelt wird dennoch wegen gefährlicher Körperverletzung.