Reizgas mitten in Frankfurter Club versprüht! Polizei ermittelt, Zeugen dringend gesucht
Frankfurt am Main - Es sollte ein ausgelassener Abend in einem Club im Frankfurter Stadtteil Seckbach werden, für mehrere Gäste nahm dieser in der Nacht auf Freitag laut Polizei allerdings eine wenig erfreuliche Wendung.
Den Beamten zufolge versprühten bislang noch unbekannte Personen in dem Gebäude Reizgas.
Die Folge: Gegen 1 Uhr nachts klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen. Alarmierte Einsatzkräfte fanden kurz darauf eine Kartusche eines Tierabwehrsprays und stellten sie sicher.
Der ebenfalls angerückte Rettungsdienst musste zwar nicht zum Einsatz kommen, ermittelt wird dennoch wegen gefährlicher Körperverletzung.
Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch das Reizgas verletzt wurden, werden gebeten, sich beim zuständigen 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 06975511800 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa