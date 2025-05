29.05.2025 13:14 Mann mit Waffe löst großen Polizeieinsatz in Frankfurt aus

Ein Streit in einem Linienbus in Frankfurt am Main eskalierte am Mittwochmorgen: Ein junger Mann zückte eine Waffe! Mehrere Streifenwagen rückten aus.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein verbaler Streit in einem Linienbus eskalierte derart, dass mehrere Streifenbesatzungen der Polizei ausrücken mussten. Die Beamten nahmen einen 28-jährigen Mann fest. Alles in Kürze Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz in Frankfurt aus

Festgenommener muss sich vor Gericht verantworten Zwei Männer gerieten in einem Linienbus in Frankfurt-Seckbach in Streit, doch die Auseinandersetzung eskalierte. (Symbolbild) © Montage: 123RF/madrabothair, Frank Rumpenhorst/dpa Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Frankfurter Stadtteil Seckbach, wie die Polizei der Mainmetropole am Donnerstag mitteilte. Demnach gerieten ein 28 Jahre alter Mann und ein 51-Jähriger gegen 8.10 Uhr in einem Bus der Linie 30 in Fahrtrichtung "Hainer Weg" aus noch unbekannter Ursache aneinander. Dabei soll der Jüngere den älteren Mann verbal beleidigt und danach eine Schreckschusswaffe aus seinem Rucksack hervorgeholt haben. Frankfurt Crime Streit in Frankfurt eskaliert: Vespa-Fahrer zückt Pistole und schießt Mit der vermeintlichen Schusswaffe zielte der junge Mann auf den Oberkörper und den Kopf des 51-Jährigen. Doch noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei wurde die Situation entschärft: "Durch einen Zeugen konnte der Tatverdächtige beruhigt werden und er legte die Waffe zurück in seinen Rucksack", berichtete ein Sprecher. Der Busfahrer, der den Vorfall ebenfalls bemerkt hatte, unterbrach die Weiterfahrt auf der Friedberger Landstraße, kurz darauf trafen die Streifenwagen ein. Die Polizisten nahmen den 28-Jährigen fest. "Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten", setzte der Sprecher abschließend hinzu.

Titelfoto: Montage: 123RF/madrabothair, Frank Rumpenhorst/dpa