Mitarbeiterin eines Schwimmbads sexuell belästigt: Polizei rückt an und nimmt Verdächtigen fest

Frankfurt am Main - Erschreckender Vorfall in Frankfurt : Eine Mitarbeiterin eines Schwimmbads wurde sexuell belästigt.

Die Polizei musste in einem Frankfurter Schwimmbad am Samstagabend anrücken. Eine Mitarbeiterin wurde sexuell belästigt. (Symbolbild) © Emily Wabitsch/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten über den Zwischenfall, der sich gegen 19.40 Uhr am Samstag im Schwimmbad abgespielt haben soll, durch den Sicherheitsdienst informiert.

Laut Meldung hatte der Mann die Mitarbeiterin des Bades im Rahmen ihrer Tätigkeit unsittlich berührt.

Die alarmierte Polizeistreife traf den 41 Jahre alten Verdächtigen vor Ort an. Er wurde festgenommen.