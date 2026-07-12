Mitarbeiterin eines Schwimmbads sexuell belästigt: Polizei rückt an und nimmt Verdächtigen fest
Frankfurt am Main - Erschreckender Vorfall in Frankfurt: Eine Mitarbeiterin eines Schwimmbads wurde sexuell belästigt.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten über den Zwischenfall, der sich gegen 19.40 Uhr am Samstag im Schwimmbad abgespielt haben soll, durch den Sicherheitsdienst informiert.
Laut Meldung hatte der Mann die Mitarbeiterin des Bades im Rahmen ihrer Tätigkeit unsittlich berührt.
Die alarmierte Polizeistreife traf den 41 Jahre alten Verdächtigen vor Ort an. Er wurde festgenommen.
Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeipräsidium in der Mainmetropole gebracht. Der Vorfall dürfte für ihn ein Nachspiel haben, gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Titelfoto: Emily Wabitsch/dpa