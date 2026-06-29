Raubüberfall in Frankfurt: 22-Jähriger mit Pfefferspray überwältigt

Frankfurt am Main - Ein junger Mann wurde mit Reizgas attackiert und beraubt: Nach dem Überfall im Bahnhofsviertel von Frankfurt fahndet die Polizei nach vier Männern!

Nach einem Raubüberfall im Frankfurter Bahnhofsviertel in der Nacht zu Montag fahndet die Polizei nach vier Tätern. (Symbolbild) © Montage: Jan Woitas/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Montag in der Moselstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte. Demnach war ein 22 Jahre alter Mann gegen 1 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 22-Jährige "von vier unbekannten Männern mit einem Pfefferspray bedroht und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert worden sein", erklärte ein Sprecher.

Es folgte eine kurze verbale Auseinandersetzung, dann machten die Kriminellen Ernst: Dem jungen Mann wurde eine Ladung Reizgas ins Gesicht gesprüht.

Nachdem sie ihr Opfer so überwältigt hatten, raubten die Täter dem Mann ein Smartphone und flohen in unbekannte Richtung.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach den Räubern.