Überfall mit Messer und Pfefferspray: Täter rauben mehrere hundert Euro

Frankfurt am Main - Die Opfer wurden mit einem Messer bedroht und dann "unter Einsatz von Pfefferspray" attackiert, erklärte ein Polizeisprecher. Bei dem Raubüberfall im Frankfurter Bahnhofsviertel erbeutetet die Täter offenbar mehrere hundert Euro.

Bewaffneter Raubüberfall im Frankfurter Bahnhofsviertel: Ein Messer und ein Pfefferspray kamen dabei zum Einsatz. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Das Verbrechen ereignete sich am späten Freitagabend auf dem Platz Kaisertor am Ende der Kaiserstraße unmittelbar vor dem Hauptbahnhof, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte.

Demnach hielten sich ein 23-Jähriger und ein 30 jähre alter Mann gegen 23.10 Uhr auf dem Platz auf. "Plötzlich seien sie von einer Gruppe von vier bis fünf Männern mit einem Messer bedroht und anschließend mit körperlicher Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray angegriffen worden", ergänzte ein Sprecher.

"Hierbei seien dem 23-Jährigen mehrere hundert Euro aus der Hosentasche geraubt worden", hieß es weiter. Mit ihrer Beute flohen die Angreifer.

Polizeikräfte waren nach dem Überfall rasch vor Ort. Eine Fahndung nach den Tätern wurde eingeleitet.