Überfall mit Messer und Pfefferspray: Täter rauben mehrere hundert Euro
Frankfurt am Main - Die Opfer wurden mit einem Messer bedroht und dann "unter Einsatz von Pfefferspray" attackiert, erklärte ein Polizeisprecher. Bei dem Raubüberfall im Frankfurter Bahnhofsviertel erbeutetet die Täter offenbar mehrere hundert Euro.
Das Verbrechen ereignete sich am späten Freitagabend auf dem Platz Kaisertor am Ende der Kaiserstraße unmittelbar vor dem Hauptbahnhof, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte.
Demnach hielten sich ein 23-Jähriger und ein 30 jähre alter Mann gegen 23.10 Uhr auf dem Platz auf. "Plötzlich seien sie von einer Gruppe von vier bis fünf Männern mit einem Messer bedroht und anschließend mit körperlicher Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray angegriffen worden", ergänzte ein Sprecher.
"Hierbei seien dem 23-Jährigen mehrere hundert Euro aus der Hosentasche geraubt worden", hieß es weiter. Mit ihrer Beute flohen die Angreifer.
Polizeikräfte waren nach dem Überfall rasch vor Ort. Eine Fahndung nach den Tätern wurde eingeleitet.
Überfall im Bahnhofsviertel: Zivilstreife fasst einen Tatverdächtigen
Eine Zivilstreife, die am Freitagabend im Bahnhofsviertel im Einsatz war, konnte schon nach kurzer Zeit einen mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. "Die anderen Tatverdächtigen flüchteten unerkannt", ergänzte der Sprecher.
Zu den flüchtigen Räubern ist lediglich bekannt, dass sie alle kurze schwarze Haare hatten. Einer von ihnen trug ein blaues T-Shirt.
Das Polizeipräsidium Frankfurt fahndet weiter nach den Tätern. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten etwaige Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 06975551299 zu melden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa