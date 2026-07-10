Schlägerei in Frankfurt eskaliert: Ein Mann lebensgefährlich verletzt
Frankfurt am Main - Vier junge Männer erlitten Schnitt- und Stichverletzungen, einer von ihnen wurde lebensbedrohlich verwundet: Die Frankfurter Polizei ermittelt mit Hochdruck zu einer Schlägerei im Bahnhofsviertel der Stadt!
Am frühen Freitagmorgen wurde Alarm ausgelöst, weil mehrere Personen auf dem Platz Kaisertor beim Hauptbahnhof gegeneinander kämpften, wie das Polizeipräsidium Frankfurt und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.
Umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Die Beamten trafen vor Ort auf zwei Verletzte, ein 23-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann.
Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Schlägerei vom Kaisertor in die B-Ebene des Hauptbahnhofs verlagert hatte. Auch dort stießen die Polizisten auf zwei Verwundete, einen 23-Jährigen und einen 26-Jährigen. "Einer der beiden erlitt lebensbedrohliche Verletzungen", betonte ein Sprecher.
Neben den vier Verwundeten waren noch weitere bislang unbekannte Personen an der Schlägerei beteiligt. Diese flohen aber alle vom Tatort.
Schlägerei mit vier Verletzen im Frankfurter Bahnhofsviertel
Die vier Verletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.
Es kam beim Kaisertor und in der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs zu weiträumigen Absperrungen und zu umfangreichen Maßnahmen zur Spurensicherung, "die sich bis in die Morgenstunden hineinzogen", hieß es weiter.
Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei zu der Schlägerei mit vier Verletzen im Bahnhofsviertel dauern an.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa