Nach Jagd durch Frankfurt: Rücksichtsloser Raser entkommt der Polizei

Frankfurt am Main - Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag mit über 150 km/h durch Frankfurt gerast. Bei seinem Tempo kamen auch Polizeibeamte nicht mehr hinterher.

Die Polizei sucht nach einem Bleifuß mit Wiesbadener Kennzeichen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei fiel einer Streife gegen 1 Uhr ein schwarzer VW Taigo mit Wiesbadener Kennzeichen auf, der in falscher Richtung durch die Einbahnstraße der Hallgartenstraße fuhr.

Das Auto hielt an einer roten Ampel der Kreuzung Friedberger Landstraße/Gießener Straße an. Als eine Streife hinter ihm zum Stehen kam, lenkte der Fahrer den SUV bei Rot nach links auf die Gießener Straße.

Beamte gaben Anhaltezeichen, doch dann drückte der Fahrer erst kräftig aufs Gaspedal! Nach Wendung ging es in hohem Tempo in Richtung Friedberger Landstraße wieder stadteinwärts und nach links über die Rothschildallee - mit Beschleunigung auf über 150 Sachen.