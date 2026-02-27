Kurios: Durstiger Messer-Mann überfällt dreimal denselben Kiosk und klaut je zwei Bier
Frankfurt am Main - Gleich dreimal hat ein 25-Jähriger im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Donnerstag einen Kiosk überfallen und den Verkäufer dabei mit einem Messer bedroht. Mitgenommen hat er jedes Mal nur zwei Flachen Bier.
Die kuriose Serie an Raubstraftaten stand für den Täter offenbar unter dem Motto "Nimm nicht mehr, als du brauchst", sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Freitag und schilderte die Vergehen.
Demnach hatte der 25-Jährige den Kiosk in der Moselstraße zunächst um 4 Uhr in der Früh betreten und sich dort zwei Bierflaschen gegriffen.
Als er von dem Verkäufer darauf angesprochen wurde, dass ja noch die Bezahlung ausstünde, zeigte der Mann drohend ein Messer vor und verschwand.
Etwa eine halbe Stunde später kehrte der Täter wieder zurück zum Kiosk, betrat ihn mit dem Messer in der Hand, griff sich zwei weitere Flaschen Bier und verschwand. Er sei wohl immer noch durstig gewesen, vermutete der Polizeisprecher.
Beim dritten Mal erstattete der Kiosk-Besitzer Anzeige
Wohl wegen des nur geringen Schadens wurde erst einmal nicht die Polizei verständigt. Dann tauchte der 25-Jährige allerdings am Donnerstagvormittag erneut auf und das ganze Prozedere wiederholte sich. Jetzt hatte der Kiosk-Besitzer die Nase voll und erstattete Anzeige.
Da das Ganze per Video aufgezeichnet worden war, konnte der Täter mittlerweile auch eindeutig identifiziert werden. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren.
