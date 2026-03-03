Streit in Frankfurter Hostel eskaliert: Polizist wird mehrfach ins Gesicht geschlagen

Frankfurt am Main - Ein Polizist erlitt mehrere Fausthiebe im Gesicht, einer Polizistin wurde gegen den Oberkörper getreten: Im "a&o"-Hostel im Frankfurter Stadtteil Ostend eskalierte am Montag ein Streit, ein junger Mann rastete völlig aus!

Polizisten rückten am Montagvormittag zum "a&o"-Hostel in der Hanauer Landstraße in Frankfurt-Ostend aus: Als sie eintrafen, eskalierte die Situation! (Symbolfoto) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Gegen 10.45 Uhr kam es zunächst zu einem Konflikt zwischen dem 29-jährigen Gast des Hostels in der Hanauer Landstraße und einem "a&o"-Mitarbeiter, bei dem es um ausstehende Zahlungen des jungen Manns ging, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Schon dabei zeigte der 29-Jährige ein aggressives Verhalten, weshalb der Hostel-Mitarbeiter ein Hausverbot gegenüber dem Gast aussprach. "Da er das Hostel jedoch nicht verließ, wurde die Polizei zur Unterstützung alarmiert", ergänzte ein Sprecher.

Als die Streifenwagen-Besatzung vor Ort eintraf, versuchten die Polizisten zunächst, den Mann zum Verlassen des Gebäudes zu veranlassen.

"Da er sich jedoch hartnäckig weigerte, beabsichtigten die Beamten ihn am Arm zu greifen und aus dem Hotel zu führen", hieß es weiter - dann eskalierte die Situation!