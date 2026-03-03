Streit in Frankfurter Hostel eskaliert: Polizist wird mehrfach ins Gesicht geschlagen
Frankfurt am Main - Ein Polizist erlitt mehrere Fausthiebe im Gesicht, einer Polizistin wurde gegen den Oberkörper getreten: Im "a&o"-Hostel im Frankfurter Stadtteil Ostend eskalierte am Montag ein Streit, ein junger Mann rastete völlig aus!
Gegen 10.45 Uhr kam es zunächst zu einem Konflikt zwischen dem 29-jährigen Gast des Hostels in der Hanauer Landstraße und einem "a&o"-Mitarbeiter, bei dem es um ausstehende Zahlungen des jungen Manns ging, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.
Schon dabei zeigte der 29-Jährige ein aggressives Verhalten, weshalb der Hostel-Mitarbeiter ein Hausverbot gegenüber dem Gast aussprach. "Da er das Hostel jedoch nicht verließ, wurde die Polizei zur Unterstützung alarmiert", ergänzte ein Sprecher.
Als die Streifenwagen-Besatzung vor Ort eintraf, versuchten die Polizisten zunächst, den Mann zum Verlassen des Gebäudes zu veranlassen.
"Da er sich jedoch hartnäckig weigerte, beabsichtigten die Beamten ihn am Arm zu greifen und aus dem Hotel zu führen", hieß es weiter - dann eskalierte die Situation!
Attacke gegen Polizisten in Frankfurt: Unterstützungskräfte samt Polizeihund rücken an
"Beim ersten Kontakt mit dem Arm" rastete der 29-Jährige aus und attackierte völlig unvermittelt eine Polizistin und ihren Kollegen.
"Erst nach dem Eintreffen von Unterstützungskräften, unter denen sich auch ein Diensthund befand, der lautstark bellend auf sich aufmerksam machte, unterließ der Tatverdächtige seine Handlungen und wurde festgenommen", fügte der Polizeisprecher hinzu.
Der wohnsitzlose 29-Jährige soll am Dienstag einem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
"Die Polizeibeamtin wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen", hieß es abschließend.
