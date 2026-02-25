Spürhund Zlat entdeckt Kokain für 5,7 Millionen Euro am Flughafen Frankfurt!
Frankfurt am Main - Spürhund Zlat hat am Flughafen Frankfurt einen riesigen Kokain-Schmuggel mit einem Straßenverkaufswert von 5,7 Millionen Euro auffliegen lassen!
Wie eine Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt am Mittwoch sagte, hatte die Kontrolle bereits am 17. Februar stattgefunden.
Der betreffende Flug sei aus der Dominikanischen Republik gekommen. Nach seiner Landung wurde das Gepäck mithilfe von Spürhund Zlat kontrolliert, der bei drei Koffern anzeigte.
Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Zollbeamtinnen und Zollbeamten 76 Blöcke mit Kokain, die auf die drei Koffer verteilt und einzeln mit Klebeband umwickelt waren - insgesamt 83 Kilogramm der Droge.
"Dies ist ein besonderer Aufgriff für den Transportweg Reisekoffer", sagte die Zollsprecherin. "Wir finden schon häufig mehrere Kilos im doppelten Boden oder in besonderen Verstecken, diesmal war es aber eine nicht alltägliche, sehr beachtliche Menge an Kokain."
Der mutmaßliche Drogenschmuggler, ein 61 Jahre alter französischer Staatsbürger, sei noch am Flughafen festgenommen worden.
