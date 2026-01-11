Polizei will Auto kontrollieren, aber Fahrer tritt einfach aufs Gas

Frankfurt am Main - Diese Flucht hätte fatal enden können! Einer Polizeistreife ist in Frankfurt im Bereich der Mainzer Landstraße ein Fahrzeug aufgefallen. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren, der trat kurzerhand aufs Gas.

Die Polizei konnte letztlich zwei Männer festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Einsatzkräfte den Wagen aufgrund einer auffälligen Fahrweise und diverser Fahrzeugmängel am Samstag gegen 21.55 Uhr ins Visier genommen.

Der Mann (29) am Steuer hielt von einer Kontrolle offenbar gar nichts. Er missachtete sämtliche Anhaltesignale, beschleunigte stark und raste über die B40a in Richtung der Dürkheimer Straße.

Während seiner Flucht zeigte er demnach "eine grob verkehrswidrige Fahrweise" und baute fast einen Unfall. Im Bereich der Dürkheimer Straße stoppte das Auto, setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Sein 25 Jahre alter Beifahrer blieb im Wagen und konnte von den Beamten festgenommen werden.

Wenig später klickten dann auch beim 29-Jährigen die Handschellen.

"Aufgrund im Fahrzeug befindlicher Unterlagen konnte der Fahrer schnell identifiziert und im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch im Nahbereich ebenfalls festgenommen werden", erklärte die Polizei.