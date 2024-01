Schock-Fund: Jogger entdeckt Leiche in Pavillon im Frankfurter Stadtwald!

Frankfurt am Main - Ein am heutigen Donnerstag tot im Frankfurter Stadtwald aufgefundener Mann sorgt gerade für intensive Ermittlungen der Polizei .

In diesem Pavillon am Jacobiweiher hatte der Jogger die Leiche entdeckt. © 5VISION.NEWS

Die Leiche wurde am Vormittag von einem Jogger entdeckt. Sie lag laut einem Sprecher der Polizei in einem Holzpavillon in der Nähe des Jacobiweihers.

Die Umstände des Todes sind demnach noch unklar. Ein Gewaltverbrechen kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

Den ganzen Tag über war zudem die Spurensicherung vor Ort im Einsatz.