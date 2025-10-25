Schüsse in Frankfurter Innenstadt! Polizei nimmt 15-Jährigen fest

Frankfurt am Main - Ein Jugendlicher soll in der Frankfurter Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft gefeuert haben. Die Polizei war schnell zur Stelle, der 15-Jährige konnte festgenommen werden.

Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Laut Angaben vom Samstag wurden am Freitag gegen 20 Uhr via Notruf mehrere Schüsse in der Fahrgasse nahe der Konstablerwache gemeldet.

Die Folge: Mehrere Streifenbesatzungen rückten sofort aus. In der Fahrgasse hatten derweil zwei Passanten den jungen Verdächtigen gestellt und bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort festgehalten.

Zusätzlich zu einer Schreckschusspistole wurden bei der Kontrolle des Jugendlichen eine sogenannte Pfefferpistole sowie Platzpatronen sichergestellt.