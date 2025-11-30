Betrunken mit vier Frauen im Opel: Mann liefert sich wilde Verfolgung durch Frankfurt

Frankfurt am Main - Ein 24 Jahre alter Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Frankfurt geliefert - alkoholisiert und mit vier Frauen im geliehenen Opel. Einen Führerschein hatte der Fahrer übrigens auch nicht.

Eigentlich wollte die Polizeistreife den Opel nur routinemäßig kontrollieren. Doch daraus entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd. © Carsten Rehder/dpa

Alles begann um kurz vor 3 Uhr in der Paradiesgasse in Sachsenhausen. Hier wollte eine Streife den Opel routinemäßig kontrollieren. Da hätten die Beamten noch nicht geahnt, dass sich die Kontrolle anders abspielen würde als gedacht, sagte ein Sprecher der Polizei.

Denn als dem 24-Jährigen signalisiert worden war anzuhalten, gab dieser Vollgas. In der Folge raste er mit bis zu 120 Sachen über die Offenbacher Landstraße durch Sachsenhausen und Oberrad.

Am Ende von Oberrad verlor der Mann dann aber die Kontrolle über den Opel und landete im dortigen Feld.

Allerdings setzte der Fahrer anschließend seine Flucht zu Fuß fort, noch ehe ihn die Polizisten festnehmen konnten. Seine vier Mitfahrerinnen ließ er in dem im Feld stehenden Opel zurück.