Raubüberfall in Frankfurt: Polizei sucht drahtigen Mann mit Drei-Tage-Bart
Frankfurt am Main - Ein 35-jähriger Mann wurde in Frankfurt zum Opfer eines Überfalls: Der Täter entkam mit Bargeld und einem Mobiltelefon.
Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 14 Uhr in der Ludwigstraße unweit des Frankfurter Hauptbahnhofs, wie die Polizei am Samstag mitteilten.
Demnach war der 35-Jährige zu Fuß in der Straße unterwegs. Ein unbekannter Mann sprach den Fußgänger an. "Nach einem kurzen Gespräch zog er dann einen spitzen Gegenstand, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Messer handeln könnte, und verletzte den Geschädigten damit oberflächlich am Daumen", ergänzte ein Sprecher.
Nach dieser Attacke entriss der Räuber dem 35-Jährigen eine Tüte, in welcher sich "unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon befanden", hieß es weiter.
Mit seiner Beute floh der Kriminelle in Richtung der Wilhelm-Schickert-Straße.
Fahndung der Frankfurter Polizei nach flüchtigem Räuber
Die Polizei fahndet nach dem Täter, zu dem diese Beschreibung vorliegt:
- etwa 1,75 Meter groß
- von drahtiger Statur
- Drei-Tage-Bart
- beigefarbene Jacke
- Mütze
Der Gesuchte hatte zudem eine orange gefärbte Tasche bei sich.
Hinweise zu dem Raubüberfall in der Ludwigstraße sowie zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 06975551299 entgegen.
