Streit im Rathauscenter eskaliert: Zwei Verletzte im Krankenhaus

Dietzenbach - Im Rathaus Center ist es am Montagnachmittag zu einem brutalen Zwischenfall gekommen. Drei junge Männer gerieten in Streit. Was als verbale Auseinandersetzung begann, soll innerhalb kurzer Zeit eskaliert sein.

Im Center herrschte zur Zeit des Einsatzes reger Betrieb. © 5VISION.NEWS

Nach Informationen der Polizei gerieten die jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gegen 16.45 Uhr aneinander. Die drei sollen sich kennen.

Einer der beiden 19-Jährigen soll die anderen zwei verletzt haben. Beide mussten später in Krankenhäuser gebracht werden.

Auch der mutmaßliche Angreifer wies eine Verletzung auf.

Mehrere Notrufe erreichten die Polizei. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Einkaufszentrums vorläufig fest.