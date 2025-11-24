Streit im Rathauscenter eskaliert: Zwei Verletzte im Krankenhaus

Bei einem Streit im Rathauscenter in Dietzenbach wurden zwei Jugendliche durch einen Bekannten verletzt.

Von Calvin Schröder

Dietzenbach - Im Rathaus Center ist es am Montagnachmittag zu einem brutalen Zwischenfall gekommen. Drei junge Männer gerieten in Streit. Was als verbale Auseinandersetzung begann, soll innerhalb kurzer Zeit eskaliert sein.

Im Center herrschte zur Zeit des Einsatzes reger Betrieb.
Im Center herrschte zur Zeit des Einsatzes reger Betrieb.  © 5VISION.NEWS

Nach Informationen der Polizei gerieten die jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gegen 16.45 Uhr aneinander. Die drei sollen sich kennen.

Einer der beiden 19-Jährigen soll die anderen zwei verletzt haben. Beide mussten später in Krankenhäuser gebracht werden.

Auch der mutmaßliche Angreifer wies eine Verletzung auf.

Frankfurt: Knochenbruch! Mann beißt am Flughafen einen Polizeibeamten
Frankfurt Crime Knochenbruch! Mann beißt am Flughafen einen Polizeibeamten

Mehrere Notrufe erreichten die Polizei. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Einkaufszentrums vorläufig fest.

Beamte suchten im Gebiet noch nach Spuren.
Beamte suchten im Gebiet noch nach Spuren.  © 5VISION.NEWS

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun. Sie hoffen auf weitere Hinweise von Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 06074 837-0 melden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Frankfurt Crime: