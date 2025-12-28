Mann in Frankfurt auf offener Straße durch Schuss schwer verletzt
Frankfurt am Main - Ein Streit im Straßenverkehr eskalierte: Ein 47 Jahre alter Mann wurde am späten Samstagabend in Frankfurt durch einen Schuss im Gesicht verletzt!
Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in Höhe der Adresse Senckenberganlage 10 im Stadtteil Westend, wie die Frankfurter Polizei am Sonntagvormittag mitteilte.
Demnach geriet der 47-Jährige aus noch unbekannter Ursache mit einem jungen Autofahrer in Streit. Dabei zückte der Unbekannte eine Schreckschusspistole und feuerte mit dieser einen Schuss gegen das Gesicht seines Kontrahenten ab. Danach floh der Schütze mit seinem Wagen.
Aufgrund der Nähe zur Mündung des Pistolenlaufs wurde der 47-Jährige schwer im Gesicht verletzt.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde.
Frankfurter Polizei sucht jungen Mann mit beigem oder grauem VW Golf
Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Schützen ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Täter dauert an. Der Vorwurf lautet "gefährliche Körperverletzung", wie ein Sprecher betonte.
Zu dem Schützen liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 20 Jahre alt
- kurze, dunkle Haare
- fuhr vermutlich beigen oder grauen VW Golf
Zeugen, welche die Attacke in Frankfurt-Westend beobachtet haben oder Hinweise zu dem Schützen oder seinem Auto geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975511300 bei der Polizei in Frankfurt melden.
