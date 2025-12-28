Mann in Frankfurt auf offener Straße durch Schuss schwer verletzt

Frankfurt am Main - Ein Streit im Straßenverkehr eskalierte: Ein 47 Jahre alter Mann wurde am späten Samstagabend in Frankfurt durch einen Schuss im Gesicht verletzt!

Nach einem Angriff in Frankfurt-Westend brachte der Rettungsdienst einen schwer verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in Höhe der Adresse Senckenberganlage 10 im Stadtteil Westend, wie die Frankfurter Polizei am Sonntagvormittag mitteilte.

Demnach geriet der 47-Jährige aus noch unbekannter Ursache mit einem jungen Autofahrer in Streit. Dabei zückte der Unbekannte eine Schreckschusspistole und feuerte mit dieser einen Schuss gegen das Gesicht seines Kontrahenten ab. Danach floh der Schütze mit seinem Wagen.

Aufgrund der Nähe zur Mündung des Pistolenlaufs wurde der 47-Jährige schwer im Gesicht verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde.