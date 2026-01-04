Polizeieinsatz in Bockenheim: 53-Jährige verletzt Partner und drei Polizisten

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim hat am Samstagabend eine 53 Jahre alte Frau ihren Lebensgefährten angegriffen und verletzt. Bei der Festnahme fügte sie dann auch noch drei Polizisten Verletzungen zu.

Bei der Festnahme der 53-Jährigen verletzte die Frau drei Polizisten. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Beamten gegen 19 Uhr an der Wohnung in der Juliusstraße eingetroffen. Dort war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Paar gemeldet worden, während der die 53-Jährige ihren Partner mit einem Gegenstand verletzt haben soll.

Die Polizisten hätten die Frau vor der Wohnung angetroffen. Bei ihrer Festnahme habe sie sich dann mehrmals fallen lassen und gegen die Knie der Beamten getreten, wobei sie auch die Polizisten verletzte. Diese hätten aber anschließend ihren Dienst fortsetzen können.