Polizeieinsatz in Bockenheim: 53-Jährige verletzt Partner und drei Polizisten
Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim hat am Samstagabend eine 53 Jahre alte Frau ihren Lebensgefährten angegriffen und verletzt. Bei der Festnahme fügte sie dann auch noch drei Polizisten Verletzungen zu.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Beamten gegen 19 Uhr an der Wohnung in der Juliusstraße eingetroffen. Dort war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Paar gemeldet worden, während der die 53-Jährige ihren Partner mit einem Gegenstand verletzt haben soll.
Die Polizisten hätten die Frau vor der Wohnung angetroffen. Bei ihrer Festnahme habe sie sich dann mehrmals fallen lassen und gegen die Knie der Beamten getreten, wobei sie auch die Polizisten verletzte. Diese hätten aber anschließend ihren Dienst fortsetzen können.
Da die 53-Jährige offensichtlich alkoholisiert war, ordnete der Staatsanwalt eine Blutentnahme an. Die weiteren Ermittlungen der Frankfurter Polizei laufen.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa