Maskierter rammt Frankfurter Busfahrer unvermittelt Schraubenzieher in den Bauch

Frankfurt am Main - Der Angriff eines maskierten Mannes mit einem Schraubenzieher auf einen Busfahrer am Mittwochabend im Frankfurter Stadtteil Sindlingen gibt den Ermittlern gerade Rätsel auf.

Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/kzlobastov/123rf/tanyaerekhina

Die Hintergründe der Tat, bei der der 33 Jahre alte Busfahrer verletzt wurde, sind noch vollkommen unklar. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.

Ein Sprecher schilderte den derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der 33-Jährige an der Endhaltestelle der Linie 54 am Friedhof in der Westenbergerstraße ausgestiegen, um das Toilettenhäuschen aufzusuchen.

Auf dem Weg dorthin sei der Täter genau um 21.38 Uhr von hinten an den Busfahrer herangetreten und habe dem 33-Jährigen unvermittelt den Schraubenzieher in den Bauch gerammt. Dann sei er zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut dem Polizeisprecher nach dem aktuellen Erkenntnisstand bei dem 33-Jährigen glücklicherweise nicht.