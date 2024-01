Toter im Frankfurter Stadtwald gefunden: Leiche identifiziert

Frankfurt am Main - Der in der vergangenen Woche tot im Frankfurter Stadtwald aufgefundene Mann konnte mittlerweile identifiziert werden.

Am vergangenen Freitag wurde demnach die Leiche obduziert.

"Die Entwicklungen laufen auf Hochtouren", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am heutigen Montag.

Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen derzeit allerdings nicht aus.

Ein Jogger hatte den toten Mann am Donnerstagvormittag in einem Holzpavillon in der Nähe des Jacobiweihers entdeckt.