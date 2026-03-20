Überfall in Frankfurt: Räuber stößt 84-jährige Seniorin zu Boden
Frankfurt am Main - Die Polizei spricht wörtlich von einem "rücksichtslosen Angriff": Eine 84 Jahre alte Frau wurde von einem Kriminellen zu Boden gestoßen, gerade als sie ihren Rollator zusammengeklappt und ihre Einkäufe abgestellt hatte!
Der Überfall ereignete sich am Donnerstag zur Mittagszeit im Frankfurter Stadtteil Heddernheim, wie das Polizeipräsidium der Stadt am Freitag mitteilte.
Demnach befand sich die Seniorin an ihrer Haustür in der Straße "An den Mühlwegen". Sie war gerade dabei, die Tür aufzuschließen, als der Täter sie attackierte.
Der Räuber "griff die Frau von hinten an und stieß sie zu Boden", ergänzte ein Sprecher. Danach durchsuchte der Mann die Kleidung der am Boden liegenden Seniorin und raubte deren Geldbörse. Im Anschluss floh der Kriminelle in Richtung Olof-Palme-Straße.
"Glücklicherweise wurde die Frau trotz des Angriffs nicht verletzt", hieß es weiter.
Frankfurter Polizei nimmt 57-jährigen Verdächtigen fest
Die nach dem Überfall in Frankfurt-Heddernheim alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Räuber ein. Bei einer U-Bahn-Haltestelle stießen die Beamten auf einen 57-jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Täters passte.
Als der Verdächtige die Beamten sah, ergriff er die Flucht. Allerdings kam er nicht weit, die Polizisten schnappten den Flüchtigen und nahmen ihn fest.
"Im Rahmen der anschließenden Fluchtweg-Absuche fanden die Beamten die Geldbörse der Dame, allerdings ohne Inhalt", fügte der Sprecher noch hinzu.
Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an.
Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa