Dank FlixBus: Rentner-Ehepaar erlebt Urlaubs-Horror

Es sollte eine erholsame und harmonische gemeinsame Flixbus-Reise werden - doch sie endete für ein Rentner-Pärchen aus Frankfurt am Main im Desaster.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Rimini (Italien) - Diesen Urlaub werden die beiden so schnell nicht wieder vergessen - leider! Ein Rentner-Ehepaar aus Frankfurt am Main wollte eine schöne Zeit in Italien verbringen, doch das Reiseunternehmen FlixBus ließ daraus einen wahren Albtraum werden.

Weil ihr FlixBus sie einfach in Italien sitzen ließ, musste ein Frankfurter Rentner-Pärchen eine anstrengende - und kostspielige - Heimreise antreten. (Symbolfoto) © 123RF/bwylezich Was die beiden Senioren im Anschluss an ihre zweiwöchige Adria-Reise nach Rimini durchmachen mussten, schilderten sie der Bild-Zeitung. Demnach hätte die rund 18-stündige Hinreise samt einmaligem Umstieg mit dem FlixBus noch reibungslos funktioniert, wie Gabriele und Norbert Bindig (77 und 87) berichteten. Als es nach einem erholsamen Urlaub dann aber möglichst entspannt mit dem Bus zurück in die Heimat gehen sollte, nahm das Drama seinen Lauf. Denn zunächst machte die Information die Runde, dass das Gefährt lediglich eine Verspätung aufgrund einer Panne haben sollte. Doch als gegen 1 Uhr in der Nacht - also nach rund fünf Stunden Wartezeit - noch immer kein FlixBus zu sehen war, stand für die Senioren fest, dass es an diesem Tag nicht mehr in Richtung Frankfurter Zuhause gehen würde. Frankfurt am Main Autofreier Mainkai: Führt das richtige Konzept endlich zur Dauerlösung? Was sich im Nachgang herausstellte: Die Rentner erreichte die Botschaft über den Busausfall nicht, da sie kein Handy besitzen, "eine Zumutung", wie Norbert Bindig konstatierte. Wie sie letztendlich aber wieder nach Hause kommen sollten, war ihnen zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht bewusst.

Rentner-Ehepaar muss strapaziöse Rückreise antreten: FlixBus verweigert Erstattung