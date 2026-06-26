26.06.2026 07:21 Deutsche Bahn baut bei Höchst: Das kommt schon heute Abend auf Euch zu

25 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Baustelle zu Ferienbeginn! Neue Weichen werden im Bereich Frankfurt-Höchst eingebaut. Fahrgäste müssen sich auf teils erhebliche auf Einschränkungen einstellen.

Von Isabell Scheuplein Frankfurt am Main - Baustelle zu Ferienbeginn! Neue Weichen werden im Bereich Frankfurt-Höchst von der Deutschen Bahn eingebaut. Fahrgäste müssen sich auf Einschränkungen beim Regional- und S-Bahn-Verkehr einstellen. Im Bereich Frankfurt-Höchst wird gebaut. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Betroffen sind den Angaben zufolge zunächst die S1, S2 und die RB22, im Zeitraum vom Freitag (26. Juni) um 21 Uhr bis Montag (29. Juni) um 4 Uhr. So sehen die Änderungen aus: Die S1 hält nicht in Höchst-Farbwerke.

Halte der S2 zwischen Niedernhausen und Frankfurt-Höchst entfallen. Reisende können in Ersatzbusse umsteigen. Es werden zudem zusätzliche Halte der RB22 eingerichtet.

Die RB22 hält nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Lorsbach. Ersatzbusse fahren zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Niedernhausen mit Halt in Frankfurt-Höchst.

Zwischen Lorsbach und Niedernhausen werden zusätzlich die Halte der S-Bahn-Linie S2 angefahren. Fahrgäste müssen sich laut Bahn auf längere Fahrzeiten einstellen. Frankfurt am Main Schüsse nahe dem Hauptbahnhof in Frankfurt! Mann attackiert Polizei, Beamter eröffnet Feuer auf Angreifer Achtung: Auch am folgenden Wochenende gibt es Einschränkungen, diesmal eine Woche lang! Bauarbeiten in Frankfurt-Höchst: Das gilt am ersten Wochenende im Juli Zwischen Freitag (3. Juli) um 21 Uhr und Samstag (11. Juli) um 5 Uhr gelten folgende Regelungen: Die S1 hält nicht in Höchst Farbwerke, teilweise auch nicht in Nied und in Griesheim. Außerdem fährt die S1 seltener.

Dasselbe gilt für die S2. Am 4. und 5. Juli entfallen zudem die Züge zwischen Frankfurt-Höchst und Kriftel.

Die RB12 entfällt zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst.

Die RB22 fährt am 4. und 5. Juli nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Hofheim. Es fahren Ersatzbusse.

Zwischen 6. und 10. Juli entfallen Fahrten von Frankfurt Hauptbahnhof nach Limburg. Hintergrund ist die Erneuerung mehrerer Weichen in dem betroffenen Bereich. Die Bahn bittet sämtliche Fahrgäste dementsprechend darum, sich vor dem eigenen Fahrtantritt erneut über ihre jeweilige Verbindung zu informieren.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa