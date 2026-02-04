Einschränkungen bei U4 und U5 in Frankfurt: Das ist der Grund dafür

Frankfurt am Main - In den nächsten zwei Wochen werden die U4 und die U5 in Frankfurt nachts abschnittsweise nicht fahren. Grund sind Testfahrten ohne Fahrgäste im Tunnel zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße.

Bei der U4 und der U5 kommt es zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Das teilten die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main traffiQ am Mittwoch mit.

Einschränkungen gibt es demnach zwischen dem 9. und 11. Februar sowie am 18. und 19. Februar jeweils von etwa 22 Uhr abends bis 3.30 Uhr nachts.

Die Linien fahren dann wie folgt:

Linie U4 fährt zwischen Enkheim/Seckbacher Landstraße und Konstablerwache

Linie U5 fährt zwischen Preungesheim und Konstablerwache

Stattdessen fährt die U6 durchgehend bis Betriebsende mit Drei-Wagen-Zügen und bei der Linie 16 gebe es zusätzliche Fahrten. "Um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten, finden die Testfahrten vorrangig nachts und an einigen Wochenenden statt."