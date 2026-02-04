Einschränkungen bei U4 und U5 in Frankfurt: Das ist der Grund dafür
Von Mona Wenisch
Frankfurt am Main - In den nächsten zwei Wochen werden die U4 und die U5 in Frankfurt nachts abschnittsweise nicht fahren. Grund sind Testfahrten ohne Fahrgäste im Tunnel zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße.
Das teilten die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main traffiQ am Mittwoch mit.
Einschränkungen gibt es demnach zwischen dem 9. und 11. Februar sowie am 18. und 19. Februar jeweils von etwa 22 Uhr abends bis 3.30 Uhr nachts.
Die Linien fahren dann wie folgt:
- Linie U4 fährt zwischen Enkheim/Seckbacher Landstraße und Konstablerwache
- Linie U5 fährt zwischen Preungesheim und Konstablerwache
Stattdessen fährt die U6 durchgehend bis Betriebsende mit Drei-Wagen-Zügen und bei der Linie 16 gebe es zusätzliche Fahrten. "Um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten, finden die Testfahrten vorrangig nachts und an einigen Wochenenden statt."
Die VGF stelle ab dem Jahr 2027 schrittweise das Zugsicherungssystem auf ein digitales System um, hieß es. "Dabei kommunizieren die Züge kontinuierlich per funkbasierter Datenübertragung mit der Streckeninfrastruktur." Damit sollen mehr Züge auf die Strecke gebracht, Energie eingespart und zudem weniger Verschleiß verursacht werden.
