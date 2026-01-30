Nächster Beamter im Fokus: Weitere Ermittlungen gegen Frankfurter Polizei

Frankfurt am Main - Die Ermittlungen gegen Beamte des 1. Frankfurter Polizeireviers werden ausgeweitet. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft, Dominik Mies, wird inzwischen gegen 18 Polizisten ermittelt - bisher wurden 17 Beamte als Beschuldigte geführt.

Den Beamten des 1. Frankfurter Polizeireviers wird unter anderem Körperverletzung, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen. © Sebastian Gollnow/dpa

Es geht um die Vorwürfe der Körperverletzung im Amt, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger.

Die Beschuldigten sollen insgesamt sechs Männern während oder nach deren Festnahme "unberechtigt körperlichen Schaden" zugefügt oder "dies geduldet und die Taten nicht angezeigt" haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von Schlägen, Tritten und Stößen des Kopfs gegen Wand und Tür aus. In einem Fall soll ein Geschädigter eine Treppe hinuntergestoßen worden sein.

Laut Innenministerium liegen Aufzeichnungen von einigen Taten vor, teils durch die Videoüberwachung im Polizeirevier, teils von Bodycams oder öffentlichen Videoanlagen.