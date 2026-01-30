Nächster Beamter im Fokus: Weitere Ermittlungen gegen Frankfurter Polizei

Die Ermittlungen gegen Beamte des 1. Frankfurter Polizeireviers werden ausgeweitet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird gegen 18 Polizisten ermittelt.

Von Sandra Trauner

Frankfurt am Main - Die Ermittlungen gegen Beamte des 1. Frankfurter Polizeireviers werden ausgeweitet. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft, Dominik Mies, wird inzwischen gegen 18 Polizisten ermittelt - bisher wurden 17 Beamte als Beschuldigte geführt.

Den Beamten des 1. Frankfurter Polizeireviers wird unter anderem Körperverletzung, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen.
Den Beamten des 1. Frankfurter Polizeireviers wird unter anderem Körperverletzung, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen.  © Sebastian Gollnow/dpa

Es geht um die Vorwürfe der Körperverletzung im Amt, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger.

Die Beschuldigten sollen insgesamt sechs Männern während oder nach deren Festnahme "unberechtigt körperlichen Schaden" zugefügt oder "dies geduldet und die Taten nicht angezeigt" haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von Schlägen, Tritten und Stößen des Kopfs gegen Wand und Tür aus. In einem Fall soll ein Geschädigter eine Treppe hinuntergestoßen worden sein.

Frankfurt: Pro-kurdische Demonstrationen in Frankfurt, Kassel und Fulda: Polizei zieht Fazit
Frankfurt am Main Pro-kurdische Demonstrationen in Frankfurt, Kassel und Fulda: Polizei zieht Fazit

Laut Innenministerium liegen Aufzeichnungen von einigen Taten vor, teils durch die Videoüberwachung im Polizeirevier, teils von Bodycams oder öffentlichen Videoanlagen.

Gegen die Frankfurter Polizisten wurden mehrere Disziplinarverfahren eingeleitet. Außerdem wurde die Leitung des Reviers inzwischen ausgewechselt.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Frankfurt am Main: