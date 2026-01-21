Pro-kurdische Demonstrationen in Frankfurt, Kassel und Fulda: Polizei zieht Fazit

Frankfurt/Kassel/Fulda - In Frankfurt haben sich etwa 550 Demonstranten vor dem Hintergrund der zugespitzten Lage in Nordsyrien zu einer pro-kurdischen Demonstration versammelt.

Eine Demonstrantin hielt ein Plakat mit der Aufschrift "Kurdistan lebt - Stop Killing Kurds" bei der Demonstration in Frankfurt hoch. © Michael Brandt/dpa

"Das verlief alles soweit friedlich", erklärte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch zum Ablauf.

Zu der Demonstration, die vom Hauptbahnhof bis zum Römer führte, hatten mehrere Bündnisse und Initiativen aufgerufen, um ein Zeichen für mehr Solidarität mit den Kurden in Syrien zu setzen.

Teilnehmer hielten etwa Schilder mit der Aufschrift "Kurdistan lebt - Stop Killing Kurds" in die Höhe.

Truppen der Regierung und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte liefern sich Kämpfe um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle in Nord- und Ostsyrien.

"Wir warnen, dass trotz angekündigter Waffenruhen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen gemeldet werden", lautete die Kritik der Demonstranten.