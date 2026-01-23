Bombe bei Gelnhausen unschädlich gemacht: So lief die Entschärfung ab

Gelnhausen - Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe bei Gelnhausen können die rund 600 von der Evakuierung betroffenen Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Die Bombe sei von Experten des Kampfmittelräumdienstes erfolgreich und ohne Zwischenfälle unschädlich gemacht worden, teilte die Stadt mit - damit sei die Evakuierung aufgehoben.

Der Kampfmittelräumdienst konnte die Bombe entschärfen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben von Alexander Majunke, Leiter des hessischen Kampfmittelräumdienstes, handelte es sich bei dem Blindgänger um eine 250 Kilogramm schwere US-amerikanische Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Sie habe in rund vier Metern Tiefe im Grundwasser gelegen. Nachrutschender Kies und Wasser haben die Entschärfung besonders gemacht. Dennoch erfolgte diese nach Angaben einer Stadtsprecherin schneller als erwartet.

Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn gefunden worden. Um ihn entschärfen zu können, musste die im Erdreich und im Grundwasserbereich liegende Bombe zunächst für die Entschärfung freigelegt werden.

Die Anwohner hatten in einem Sicherheitsradius von 500 Metern rund um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen - dies verlief nach Angaben der Stadt problemlos.