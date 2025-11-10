Erschreckende Vorwürfe: So soll es mit dem 1. Frankfurter Polizeirevier nun weitergehen

Wie verhindert man, dass Polizisten in einer aggressiven Umgebung aggressiv werden? Das ist die Frage, wenn es um das 1. Frankfurter Polizeirevier geht.

Von Sandra Trauner



Frankfurt am Main - Wie verhindert man, dass Polizisten in einer aggressiven Umgebung selbst aggressiv werden? Das ist die Frage, die sich stellt, wenn es um das 1. Frankfurter Polizeirevier geht.

Das Frankfurter 1. Polizeirevier liegt zentral im Innenstadtzentrum. © Andreas Arnold/dpa Denn genau diese Dienststelle hat wiederholt negative Schlagzeilen gemacht. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 17 (!) Polizistinnen und Polizisten wegen Körperverletzung, Strafvereitelung im Amt sowie auch Verfolgung von Unschuldigen. Vier Wochen, nachdem die Vorwürfe publik wurden, besuchte Innenminister Roman Poseck (55, CDU) das belastete Revier. Mit dabei: der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller und der neue Leiter des Reviers, der ebenfalls Stefan Müller heißt. In vertraulichen Gesprächen hörten sie sich vor Ort an, was die Kollegen belastet, und präsentierten einen Maßnahmenkatalog, der Abhilfe schaffen soll. Frankfurt am Main Großeinsatz in Frankfurt: Knallgeräusch sorgt für Panik! Acht Verletzte Das Revier liegt auf der Zeil und ist für die gesamte Innenstadt der Mainmetropole zuständig. Auf 120 Mitarbeiter kommen 4500 Straftaten und 2500 Festnahmen jährlich. Die Beamten erlebten eine Menge "Aggression, Respektlosigkeit und Provokationen", so Müller. Im September umzingelte eine Menschenmenge ein Überfallkommando. Im Oktober fanden Beamte in einem Polizeiwagen einen Kothaufen auf dem Fahrersitz.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Frankfurt

In der Mainmetropole ist immer viel los. © Andreas Arnold/dpa Solche Erlebnisse könnte "zur Verrohung Einzelner" beigetragen haben, sagte der Polizeipräsident, vielleicht verstärkt durch Gruppendynamik und schwache Führung. Die "gravierenden Vorwürfe" könne das nicht entschuldigen: "Hier wurden rote Linien überschritten", so Müller, der die Übergriffe selbst auf Überwachungskameras gesehen hat. Der neue Revierleiter übernahm ein Team, das nach seinen Worten "emotional stark belastet" ist. Die Belegschaft sei "traurig, fassungslos, wütend" über das Verhalten der Kollegen, sagte Müller. Er spüre "eine deutliche Verunsicherung" in der Belegschaft, erlebt allerdings ebenfalls viele, die ihrem Dienst "mit Engagement und aus Überzeugung" nachgingen. "Die Vorwürfe wiegen schwer, ja: sie sind erschütternd", sagte der Minister mit Blick auf die Lage. Dennoch sei das Verhalten der Mitglieder der einen Dienstgruppe "alles andere als repräsentativ" und dürfte nicht verallgemeinert werden. Frankfurt am Main Radfahrer in Frankfurt von Auto erfasst: 18-Jähriger schwer verletzt in Klinik Auch mit früheren Vorwürfen gegen Beamte des Reviers sollten die Fälle nicht vermischt werden, findet Poseck.

Maßnahme sollen Abhilfe schaffen