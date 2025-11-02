Großeinsatz in Frankfurter Einkaufszentrum: Polizei wertet Videomaterial aus

Frankfurt am Main - Die Aufregung war groß, die Erleichterung schlussendlich auch: Nach einem Großeinsatz in einem Einkaufszentrum in Frankfurt wertet die Polizei jetzt Videomaterial aus und befragt zudem Zeugen des Zwischenfalls.

Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmten am Samstagabend das Nordwestzentrum in Frankfurt. © Boris Roessler/dpa

Es gebe viele Videoaufnahmen, da müsse man sich erst einmal einen Überblick verschaffen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag zum aktuellen Stand.

Am Vortag waren im Nordwestzentrum mehrere Knallgeräusche gemeldet worden. Zahlreiche Besucher hatten daraufhin fluchtartig das Gebäude verlassen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten sich dabei insgesamt neun Personen leicht verletzt.

Bei der stundenlangen Durchsuchung des Zentrums im Stadtteil Heddernheim entdeckten die Einsatzkräfte frische Rückstände eines gezündeten Feuerwerkskörpers. Ebenjene "könnten ursächlich für die gemeldeten Knallgeräusche sein, welche das panische Verlassen der Besucher des NWZ ausgelöst haben", erklärte die Polizei am Abend.

Wer die Feuerwerkskörper gezündet haben könnte, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.