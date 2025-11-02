Radfahrer in Frankfurt von Auto erfasst: 18-Jähriger schwer verletzt in Klinik
Frankfurt am Main - Heftiger Unfall im Nordend: In der Nacht auf Sonntag ist ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer in Frankfurt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Polizeiangaben zufolge fuhr der junge Mann gegen 0.40 Uhr auf dem Radweg der Rothschildallee in Richtung Höhenstraße, als er im Kreuzungsbereich der Rohrbachstraße und der Rothschildallee wohl eine für ihn rot zeigende Ampel einfach überfuhr.
Auf der Straße kam es zur Kollision mit einem 20 Jahre alten Autofahrer, der Vorfahrt hatte und auf die Situation nicht rechtzeitig reagieren konnte.
Der Radfahrer stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der 18-Jährige wurde nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa