Streit hat einen neuen Höhepunkt: Gericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport

Frankfurt am Main - Es wird mit harten Bandagen gekämpft! Der Gewerkschaftsstreit beim Flughafenbetreiber Fraport hat einen neuen Höhepunkt gefunden. Die bereits begonnene Wahl des Betriebsrats muss abgebrochen werden .

Der Gewerkschaftsstreit beim Flughafenbetreiber Fraport spitzt sich weiter zu. © Andreas Arnold/dpa

Das Landesarbeitsgericht Hessen hat ebenjene nun gestoppt. Grund für die einstweilige Verfügung sind Unregelmäßigkeiten bei der Vorbereitung der Wahl.

Die betroffene Abstimmung hatte nach Angaben des Wahlvorstands am Dienstagmorgen begonnen.

Der Zeitpunkt einer erneuten Wahl steht noch nicht fest, sie dürfte aber wegen neuer Fristen frühestens in sechs Wochen dementsprechend stattfinden.

Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen den Gewerkschaften ver.di und Komba, die um die Vorherrschaft im Gremium kämpfen.

Der gemeinsame Betriebsrat soll die insgesamt mehr als 13.000 Beschäftigten der Fraport AG, der dazugehörigen Bodenverkehrsdienste-Tochter Fraport Ground Services und FRA-Vorfeldkontrolle vertreten.

Die DGB-Gewerkschaft ver.di ist traditionell stark bei der Fraport, während die Komba ihre Anhänger eher bei den Vorfeldarbeitern hat.