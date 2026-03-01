Fahrgäste der Lahn-Kinzig-Bahn brauchen starke Nerven: Streckensperrung wegen Bauarbeiten

Gießen/Nidda - Wegen Bauarbeiten müssen sich Fahrgäste auf der Lahn-Kinzig-Bahn (RB 46) zwischen Gelnhausen und Gießen in den kommenden Monaten auf größere Einschränkungen einstellen.

Die Deutsche Bahn richtet für die Dauer der Sperrung einen Ersatzbus-Verkehr ein. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Deutsche Bahn sperrt ab diesem Sonntag (1. März) zunächst den Abschnitt zwischen Gießen und Hungen (Landkreis Gießen).

Von Ende Juni bis Mitte Dezember wird dann eine größere Strecke zwischen Gießen und Nidda gesperrt, wie das Unternehmen mitteilt. Der Betreiber der RB 46, die Hessische Landesbahn (HLB), kündigte zudem Zugausfälle vom 1. März bis voraussichtlich 12. April zwischen Gelnhausen und Nidda an.

Die Einschränkungen treffen Pendler und Pendlerinnen aus den Landkreisen Gießen, Wetterau und Main-Kinzig. Sie kommen mit Ersatzbussen weiter, wie die Bahn mitteilt.

Das Unternehmen bittet, sich vor Fahrtantritt in der elektronischen Auskunft zu informieren. Die HLB weist darauf hin, dass in den Bussen keine Fahrräder transportiert werden könnten.