Nach Sprengstoffexplosion in Frankfurt: Professioneller Täter in U-Haft
Von Sabine Maurer
Frankfurt am Main - Nach einer Sprengstoffexplosion Ende vergangenen Jahres in der Frankfurter Innenstadt ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft.
Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft handle es sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Raum Hanau.
Er sei bereits Ende Januar festgenommen worden.
Bei der Explosion am frühen Morgen des 29. Dezember an einem Café nahe der Einkaufsmeile Zeil war ein Brand entstanden, verletzt wurde niemand.
Die Staatsanwaltschaft ordnet die Tat der Mitteilung zufolge dem Bereich "Violence as a Service" (Gewalt auf Bestellung) zu. Dabei werden junge Menschen von Kriminellen für Straftaten angeworben.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa