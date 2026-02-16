Vollsperrung der Mörfelder Landstraße steht an: Hier geht bald nichts mehr

Frankfurt am Main - Ab Anfang März muss die Mörfelder Landstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen zwischen Breslauer Straße und Oppenheimer Landstraße gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten.

In Frankfurt-Sachsenhausen wird gebaut. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Die Vollsperrung wird laut Angaben der Stadt ab dem 2. März gelten. Die geplanten Arbeiten an der von der Zeit massiv gezeichneten Brücke, die über die Landstraße verläuft, sollen bis 2029 andauern.

Genutzt wird der rund 16 Meter breite Durchgang unterhalb der Bahnstrecke derzeit vom Nahverkehr, darüber hinaus gibt es einen Fuß- und Radweg.

Die Bahntochter DB InfraGO, die eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhält, soll eine neue, insgesamt mehr als 60 Meter lange Brücke bauen.

Dieses Vorhaben werde wohl bis Ende 2027 dauern.