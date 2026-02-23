Flughafen Frankfurt: Wie kommt man ohne Auto zum neuen Terminal 3?

Frankfurt am Main - Neues Terminal, neue Bahn! Am Flughafen in Frankfurt gibt es einen neuen Zug. Die automatische Sky-Line-Bahn bringt Fahrgäste in wenigen Minuten vom Terminal 1 zu Terminal 2 und später auch zu Terminal 3.

Eine neue Sky-Line-Bahn, zu sehen im Vordergrund, fährt am Frankfurter Flughafen parallel zu einer alten Bahn. © Hannes P. Albert/dpa

Alles, was man dafür wissen muss, erfahrt Ihr jetzt:

Wie lange dauert die Fahrt? Vom T1 bis zum neuen T3 fährt man knapp acht Minuten. Die Strecke ist rund 5,6 Kilometer lang. Vom T1 erreicht man T2 in zwei Minuten. Die Bahn erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde.

Wo steigt man ein und aus? Es gibt zwei neue Bahnhöfe: einen am T1 und einen bei T3. Die Station im T2 wurde erweitert, die im T1 befindet sich im Übergang zwischen Terminal, Regionalbahnhof und Fernbahnhof – aufgeständert auf Stahlstreben.

Am dritten Terminal kommt man zwischen dem Parkhaus und dem Terminalgebäude an.

Wie viele Passagiere können mitfahren? Laut Fraport können 4000 Personen pro Stunde und Richtung transportiert werden. Alle zwei Minuten fährt eine neue Bahn los. In jeden Wagen passen insgesamt 130 Menschen, zehn Passagiere können sitzen.

Wer darf mitfahren? Die Bahn ist für Reisende, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen kommen oder mit der Bahn weiterreisen. Sie kann auch zum Umsteigen und von Mitarbeitern des Flughafens genutzt werden. Die Bahn darf entsprechend von jedermann genutzt werden, auch wenn man nur als Besucher kommt. Die Fahrt ist sogar kostenlos.