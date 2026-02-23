Flughafen Frankfurt: Wie kommt man ohne Auto zum neuen Terminal 3?
Von Sandra Trauner, Franziska Stangl
Frankfurt am Main - Neues Terminal, neue Bahn! Am Flughafen in Frankfurt gibt es einen neuen Zug. Die automatische Sky-Line-Bahn bringt Fahrgäste in wenigen Minuten vom Terminal 1 zu Terminal 2 und später auch zu Terminal 3.
Alles, was man dafür wissen muss, erfahrt Ihr jetzt:
Wie lange dauert die Fahrt? Vom T1 bis zum neuen T3 fährt man knapp acht Minuten. Die Strecke ist rund 5,6 Kilometer lang. Vom T1 erreicht man T2 in zwei Minuten. Die Bahn erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde.
Wo steigt man ein und aus? Es gibt zwei neue Bahnhöfe: einen am T1 und einen bei T3. Die Station im T2 wurde erweitert, die im T1 befindet sich im Übergang zwischen Terminal, Regionalbahnhof und Fernbahnhof – aufgeständert auf Stahlstreben.
Am dritten Terminal kommt man zwischen dem Parkhaus und dem Terminalgebäude an.
Wie viele Passagiere können mitfahren? Laut Fraport können 4000 Personen pro Stunde und Richtung transportiert werden. Alle zwei Minuten fährt eine neue Bahn los. In jeden Wagen passen insgesamt 130 Menschen, zehn Passagiere können sitzen.
Wer darf mitfahren? Die Bahn ist für Reisende, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen kommen oder mit der Bahn weiterreisen. Sie kann auch zum Umsteigen und von Mitarbeitern des Flughafens genutzt werden. Die Bahn darf entsprechend von jedermann genutzt werden, auch wenn man nur als Besucher kommt. Die Fahrt ist sogar kostenlos.
Neue Bahn-Linie am Frankfurter Flughafen: Was passiert mit der alten Linie?
Wann geht's los? Zwischen T1 und T2 verkehrt die Bahn seit Montag. Weiter bis T3 geht es erst Ende April, wenn das Terminal in Betrieb genommen wird. Sowohl die Bahn als auch die Stationen sind abgenommen und damit schon betriebsbereit.
Was sieht man von unterwegs? Los geht es auf Höhe der großen Hotels im nördlichen Teil des Flughafens. Hier verläuft die Trasse auf Stützen.
Sie schlängelt sich in 13 Metern Höhe zwischen Gebäuden entlang. In der Mitte verläuft die Strecke ebenerdig. Auf der einen Seite sieht man die Start- und Landebahnen, auf der anderen das Gewirr der Autobahnen. An einer Stelle führt die Trasse darüber hinaus auch unter einer Straße hindurch.
Wie funktioniert die Bahn technisch? Die Waggons gleiten elektrisch und ohne Fahrer über die Gleise. Ein Energiespeicher- und Rückgewinnungssystem ermöglicht einen stromsparenden und somit deutlich umweltfreundlicheren Betrieb. In dem Werkstattgebäude neben den Gleisen sitzt auch die Betriebsleitzentrale, wo Mitarbeiter die Fahrten überwachen und steuern.
Wie hoch waren die Baukosten und wie lang war die Bauzeit? Fraport-Chef Stefan Schulte nannte als Gesamtsumme eine halbe Milliarde Euro für die neuen Stationen, die Trasse und die Bahnen. Die erste Stützte setzte die Baufirma Max Bögl 2019, Siemens lieferte die Bahnen im Herbst 2022. Eine Herausforderung beim Bau war der begrenzte Platz und die aufgeständerten, schweren Trassenteile.
Was passiert mit der alten Sky-Line-Bahn? Am Flughafen gibt es ab sofort zwei Sky-Line-Bahnen: die alte Bahn, die bereits seit 1994 T1 und T2 verbindet, und die neue, die von T1 über T2 nach T3 fährt. In der Mitte können Fahrgäste zwischen neuem und altem System umsteigen. Die alte Bahn soll künftig nur von Transitreisenden genutzt werden.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa