Brand in Frankfurt: Anwohner wählen Notruf, Mann in Klinik
Von Jenny Tobien, Jan Höfling
Frankfurt am Main - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt ist in der Nacht zum Ostermontag ein Bewohner verletzt worden. Er musste laut Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.
Demnach hatten mehrere Anwohner das Feuer im Stadtteil Bornheim um kurz nach 4 Uhr morgens gemeldet, auch weil ein Rauchwarnmelder im Gebäude entsprechend Alarm geschlagen hatte.
Beim Eintreffen der Kräfte im Sandweg waren bereits in der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss Rauch und Flammen erkennbar.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach aktuellem Stand brach er im Schlafzimmer aus.
Das Haus wurde den Angaben zufolge durch Flammen und Rauch erheblich beschädigt, bleibt allerdings auch nach den Löscharbeiten für die anderen Anwohner bewohnbar. Die genaue Brandursache soll nun ermittelt werden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa