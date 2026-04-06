Brand in Frankfurt: Anwohner wählen Notruf, Mann in Klinik

Frankfurt am Main - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt ist in der Nacht zum Ostermontag ein Bewohner verletzt worden. Er musste laut Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr musste nach Bornheim ausrücken. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Demnach hatten mehrere Anwohner das Feuer im Stadtteil Bornheim um kurz nach 4 Uhr morgens gemeldet, auch weil ein Rauchwarnmelder im Gebäude entsprechend Alarm geschlagen hatte.

Beim Eintreffen der Kräfte im Sandweg waren bereits in der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss Rauch und Flammen erkennbar.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach aktuellem Stand brach er im Schlafzimmer aus.