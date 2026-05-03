Feuer in Kfz-Betrieb richtet Millionenschaden an

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Beim Brand auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs in Neu-Isenburg ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden.

Von Arrien Pauls

Neu-Isenburg - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) ist ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden.

Wahrscheinlich gerieten einige Altreifen in Brand, das Feuer griff auf das Werkstattgebäude über.
Wahrscheinlich gerieten einige Altreifen in Brand, das Feuer griff auf das Werkstattgebäude über.  © 5VISION.NEWS

Verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war demnach am Sonntagnachmittag in der Schleussnerstraße ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten im Außenbereich gelagerte Altreifen in Brand, die Flammen griffen anschließend auf ein Werkstattgebäude über.

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Eine weithin sichtbare Rauchwolke führte zu einer Warnung an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Hinweise auf Personen im Gebäude hätten sich nicht bestätigt, hieß es weiter. Acht Einsatzkräfte seien vorsorglich medizinisch untersucht worden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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