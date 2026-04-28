Feuerwehreinsatz im Ostpark: 32-Jähriger zündet Obdachlosenheim an

Frankfurt am Main - Am Sonntagmorgen kam es in einem Obdachlosenheim im Frankfurter Ostpark zu einem größeren Feuerwehreinsatz . Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Eine Person hatte die Feuerwehr aus dem brennenden Obdachlosenheim gerettet. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, gab es glücklicherweise keine schwerer verletzten Personen.

Ein 32 Jahre alter Mann soll den Brand gelegt haben. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 32-Jährige aus bislang unbekannten Gründen gegen 8.45 Uhr in dem von ihm bewohnten Zimmer einen Kleiderhaufen angezündet.

Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, hatte sich das Feuer dann schnell ausgebreitet. Das Gebäude musste deshalb evakuiert werden.