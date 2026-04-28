Feuerwehreinsatz im Ostpark: 32-Jähriger zündet Obdachlosenheim an
Frankfurt am Main - Am Sonntagmorgen kam es in einem Obdachlosenheim im Frankfurter Ostpark zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.
Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, gab es glücklicherweise keine schwerer verletzten Personen.
Ein 32 Jahre alter Mann soll den Brand gelegt haben. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 32-Jährige aus bislang unbekannten Gründen gegen 8.45 Uhr in dem von ihm bewohnten Zimmer einen Kleiderhaufen angezündet.
Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, hatte sich das Feuer dann schnell ausgebreitet. Das Gebäude musste deshalb evakuiert werden.
Die Feuerwehr rettete zudem einen Bewohner aus seinem Zimmer. Da unklar war, wie viele möglicherweise Schwerverletzte es gibt, wurde auch der Rettungshubschrauber angefordert.
Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa