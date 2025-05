17.05.2025 10:38 Feuerwehr-Großeinsatz in Frankfurt: Seniorenheim lichterloh in Flammen

Wegen eines Feuers in einer Seniorenwohnanlage hat es in der Nacht zum Samstag in Frankfurt-Niederursel einen mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Am Freitagabend hat es in einer Seniorenwohnanlage im Frankfurter Stadtteil Niederursel einen mehrstündigen Feuerwehr-Großeinsatz gegeben. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand das Dach der Wohnanlage bereits lichterloh in Flammen. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, war der Brand gegen 20 Uhr vermutlich auf einem Balkon in einem Nebengebäude der Wohnanlage in der Straße "Kreuzerhohl" ausgebrochen. Die Flammen hätten sich dann schnell auf das hölzerne Dach der Anlage ausbreiten können, das kurz darauf lichterloh brannte. Glücklicherweise hatten sich laut Feuerwehr alle neun Bewohner selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Einsatz habe sich als besonders aufwendig herausgestellt: Die Feuerwehrleute mussten die Blechverkleidung des Dachs öffnen, um an versteckte Glutnester heranzukommen. Frankfurt Feuerwehreinsatz Brand in Frankfurter Senioren-Anlage: Feuerwehr rettet drei Bewohner Bis zu 130 Einsatzkräfte und mehr als 30 Fahrzeuge seien zwischenzeitlich vor Ort gewesen. Erst gegen 1.30 Uhr am frühen Samstagmorgen sei das Feuer so weit unter Kontrolle gewesen, dass die Maßnahmen deutlich reduziert werden konnten. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zur Höhe des entstandenen Schadens wurden noch keine Angaben gemacht.

Titelfoto: 5VISION.NEWS