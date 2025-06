29.06.2025 10:39 719 Tödlicher Brand: Feuerwehr schuftet zehn Stunden - und Nachbarn zeigen sich solidarisch

In der Berger Straße in Frankfurt am Main brannte in der Nacht zu Samstag ein Wohnhaus, ein 72-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Berger Straße im Frankfurter Stadtteil Bornheim brach in der Nacht zu Samstag ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute einen leblosen Mann. Alles in Kürze Wohnhausbrand in Frankfurt: 72-Jähriger stirbt

Feuer brach im dritten Stock aus

Bewohner alarmierten Feuerwehr nach Mitternacht

Löscharbeiten dauerten bis Samstag an

Die Brandbekämpfer wurden gegen 0.15 Uhr durch Anwohner alarmiert. Als sie bei dem Haus Nummer 147 in der Berger Straße eintrafen, retteten die Einsatzkräfte zunächst "zwei Bewohner, die das Wohn- und Geschäftshaus noch nicht verlassen hatten", wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte. Zugleich wurde die Bekämpfung in Angriff genommen. Dabei "fanden die Feuerwehrleute eine dritte Person leblos auf", wie ein Sprecher erklärte. Der 72-jährige Mann wurde ins Freie gebracht und die angerückten Sanitäter begannen sofort mit dem Versuch einer Reanimation. Doch es war zu spät: "Nach etwa 20 Minuten stellten Notarzt und Sanitäter die Reanimation erfolglos ein", ergänzte der Feuerwehrsprecher. Der 72-Jährige war tot. Frankfurt Feuerwehreinsatz Strom-Unfall bei Deutscher Bahn: Ein Mensch schwer verletzt Frankfurt Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Frankfurt mit vier Verletzten Zwischenzeitlich war auch der Brand im dritten Stock des Hauses gelöscht worden. Doch der Einsatz der Feuerwehr war damit noch lange nicht vorbei. Feuerwehrleute schleppen zwölf Kubikmeter Schutt unter Atemschutz auf die Straße Am Samstagmorgen brach erneut Feuer in der Wohnung aus, die Flammen schlugen meterhoch aus einem Fenster im dritten Stock. © Feuerwehr Frankfurt am Main Eine "große Menge Unrat und gesammelter Gegenstände in der Wohnung" führte dazu, dass die Feuerwehrleute zunächst nicht abrücken konnten, da ein Wiederaufflammen des Brandes unter diesen Bedingungen zu erwarten war. Gegen 6.30 Uhr am Sonntagmorgen entdeckten Nachbarn tatsächlich erneut Rauch und Flammen in den Fenstern der Brandwohnung. Die Feuerwehr begann entsprechend wieder mit Löscharbeiten. Im Anschluss entschied der zuständige Einsatzleiter, dass "der gesamte Brandschutt" aus den betroffenen Räumen entfernt werden müsse. Frankfurt Feuerwehreinsatz Massiver Balkon-Brand: Mehrfamilienhaus in Frankfurt evakuiert Frankfurt Feuerwehreinsatz Feuerwehr-Großeinsatz in Frankfurt: Seniorenheim lichterloh in Flammen Einerseits, weil nur so ein etwaiges abermaliges Aufflammen des Feuers durch Glutnester verhindert werden konnte. Andererseits erhöhte die "große Menge an feuchtem Brandschutt" das Risiko eines Deckeneinsturzes in dem Gebäude. Über rund zehn Stunden hinweg schleppen etwa 80 Feuerwehrleute circa zwölf Kubikmeter Schutt unter Atemschutz aus dem dritten Stock auf die Straße. Zwei Container wurden damit gefüllt. Anwohner bringen der Feuerwehr Eis am Stiel und gewürfelte Wassermelonen Das Foto zeigt den ersten von insgesamt zwei Containern, die mit Brandschutt gefüllt wurden. © Feuerwehr Frankfurt am Main Während der ganzen Zeit wurde der Abschnitt der Berger Straße durch die Polizei gesperrt. "Nachbarn und Kunden der Geschäfte dort hatten Mühe ihre Ziele zu erreichen", berichtete der Sprecher. Dennoch wurde den Feuerwehrkräften, die bei sommerlicher Hitze bis an ihr Limit schufteten, große Solidarität der Anwohner zuteil. "Ein junges Mädchen schenkte stolz eine Rolle Kekse, die sie von ihrem Taschengeld gekauft hatte, den Feuerwehrleuten, zwei Passanten hatten etliches Eis am Stiel besorgt und die Mitarbeiter des nahen Rewe-Markts versorgten die Kräfte mit gewürfelten Wassermelonen", zählte der Feuerwehrsprecher auf. Zudem gewährten mehrere Geschäfte den Einsatzkräften Zugang zu ihren Sanitär-Räumen. "Immer wieder ein bemerkenswertes Bild des Respekts und des Zusammenhalts der Frankfurter Bürger mit ihrer Feuerwehr und auch allen anderen Rettungs- und Hilfskräften", zog der Sprecher ein zufriedenes Resümee des Einsatzes. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Die Ursache für den Brand in der für ihre Geschäfte und zahlreichen gastronomischen Betrieben bekannten Straße ist noch unklar, hierzu ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei. Erstmeldung: 28. Juni, 13 Uhr, zuletzt aktualisiert: 29. Juni, 10.39 Uhr.

Titelfoto: Feuerwehr Frankfurt am Main