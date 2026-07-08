Flammen und dichter Rauch: Dachstuhl steht in Vollbrand, Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun

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Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehr im Frankfurter Stadtteil Schwanheim! Am Mittwochnachmittag hat ein Großbrand die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehr im Frankfurter Stadtteil Schwanheim! Am Mittwoch hat ein Großbrand die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Ein Brand im Frankfurter Stadtteil Schwanheim hat am Mittwochnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.
Ein Brand im Frankfurter Stadtteil Schwanheim hat am Mittwochnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.  © 5VISION.NEWS

Ausgebrochen war das Feuer gegen 15.50 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Geisenheimer Straße, wie die Feuerwehr mitteilte.

Beim Eintreffen der Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr hatten die Flammen demnach bereits auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen. Dieser geriet insgesamt auf einer Fläche von rund 60 mal zehn Metern in Vollbrand.

Das Feuer in der Wohnung im dritten Stock des Gebäudes konnte als erstes unter Kontrolle gebracht werden, danach konzentrierten sich die Löscharbeiten auf den brennenden Dachstuhl.

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Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 150 Kräften und 54 Fahrzeugen im Einsatz.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde im Umkreis des Brandortes vor einer erheblichen Geruchsbelästigung gewarnt. Die Polizei bat zudem in den umliegenden Straßen per Lautsprecher darum, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten.

Der Dachstuhl eines Hauses war auf einer Fläche von rund 60 mal zehn Metern in Vollbrand geraten.
Der Dachstuhl eines Hauses war auf einer Fläche von rund 60 mal zehn Metern in Vollbrand geraten.  © 5VISION.NEWS
Die Kräfte vor Ort hatten bis in die Abendstunden alle Hände voll zu tun.
Die Kräfte vor Ort hatten bis in die Abendstunden alle Hände voll zu tun.  © 5VISION.NEWS

Die betroffene Wohnung brannte ersten Erkenntnissen zufolge vollends aus und ist nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde aber niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Abend noch an, da für diese die Dachhaut großflächig geöffnet werden musste. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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