Feuer in Frankfurter Wohnhaus mit mehreren Verletzten: Ein Mann festgenommen

Frankfurt am Main - Ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen, insgesamt sechs Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Das Feuer im Frankfurter Stadtteil Gallus geht eventuell auf Brandstiftung zurück: Die Polizei hat einen 55-jährigen Mann festgenommen!

Wohnhaus-Brand in Frankfurt-Gallus: Mehrere Menschen mussten mittels Drehleiter gerettet werden. © Feuerwehr Frankfurt

Der Verdächtige sei der Inhaber der Wohnung, in welcher der Brand mutmaßlich entstand, teilte das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mit.

Welche konkreten Verdachtsmomente gegen den 55-Jährige vorliegen, wurde nicht mitgeteilt. Diese müssen aber relevant sein, denn der Verdächtige soll schon bald einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher betonte.

"Die Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen", hieß es weiter.

Der Brand brach am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schwalbacher Straße aus. Die Flammen griffen auf den dritten Stock und das Dach über.

"Die Rettungs- und Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin", ergänzte der Polizeisprecher. Die Schwalbacher Straße wurde für die Löscharbeiten gesperrt.