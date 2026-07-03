Spektakuläre Rettung: Fenster-Putzer hängen am Commerzbank Tower auf 200 Metern fest

Frankfurt am Main - Spektakulärer Feuerwehreinsatz am höchsten Hochhaus Deutschlands: In 200 Meter Höhe mussten am Commerzbank Tower in Frankfurt zwei Glasreiniger aus einer defekten Gondel befreit werden.

Vom Dach des 259 Meter hohen Commerzbank Towers zogen die Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr die beiden Arbeiter in Sicherheit. © Feuerwehr Frankfurt/X

259 Meter ist der Wolkenkratzer hoch. Wie die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilte, hing die Gondel am Donnerstagmittag in Höhe des 44. Stocks fest. Hier waren die beiden Männer dabei gewesen, die Fenster zu putzen, dann bewegte sich die Gondel plötzlich nicht mehr.

Die Feuerwehr wurde informiert und vor Ort begutachtete die Einsatzleitung die Situation. Schnell war den Helfern klar, dass die Arbeiter mithilfe von Seilen gerettet werden sollen.

Da es zu umständlich gewesen wäre die, die beiden Männer bis zum Boden abzuseilen, wählte man stattdessen die Rettung von oben. "Statt 44 Etagen abseilen, wurden sie von der Höhenrettung einfach 11 Stockwerke hochgezogen", wurde mitgeteilt.

Vom Dach aus brachten die Einsatzkräfte die Männer dann in Sicherheit.