Schwarzer Rauch über der Frankfurter Innenstadt: Brand ruft Feuerwehr und Retter auf den Plan
Frankfurt am Main - Schwarze Rauchwolke über der Frankfurter Innenstadt! Ein Brand auf einer Baustelle hat am Dienstag zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen.
Laut Feuerwehr waren die Dachisolierung und auf dem Dach des betroffenen Gebäudes gelagerte Dämmstoffe aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der genaue Brandort liegt den Angaben zufolge südlich der Konstablerwache.
Dutzende Arbeiter saßen mit ihren Warnwesten und Helmen auf dem Bürgersteig am Gebäude, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.
Ein Arbeiter schilderte demnach, dass ihm ein Kollege im zweiten Stock entgegengerannt sei und lautstark gerufen habe: "Raus, raus, es brennt".
Das Feuer konnte von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauern jedoch an. Für diese muss die Dachhaut des Gebäudes erst großflächig geöffnet werden.
Sieben Menschen mussten laut Feuerwehrangaben mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom angerückten Rettungsdienst vor Ort untersucht werden. Glück im Unglück: Eine weitere Behandlung der Betroffenen sei aber nicht notwendig gewesen.
Erstmeldung: 14.48 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.05 Uhr
Titelfoto: 5VISION.NEWS